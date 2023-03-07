Овечкин рассказал о подходе «Вашингтона» к оставшейся части сезона

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) рассказал о планах команды на остаток сезона. В этой встрече форвард отметился голом.

«Просто продолжаем работать, продолжаем играть. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Овечкина Washington Post.

Сегодня, 7 марта, Овечкин забил свой первый гол в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего россиянин забивал 169 вратарям в карьере в НХЛ.

«Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей. На данный момент на счету Овечкина 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона.