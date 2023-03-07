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НХЛ

Сегодня, 11:34

Овечкин рассказал о подходе «Вашингтона» к оставшейся части сезона

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) рассказал о планах команды на остаток сезона. В этой встрече форвард отметился голом.

«Просто продолжаем работать, продолжаем играть. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Овечкина Washington Post.

Сегодня, 7 марта, Овечкин забил свой первый гол в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего россиянин забивал 169 вратарям в карьере в НХЛ.

«Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей. На данный момент на счету Овечкина 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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