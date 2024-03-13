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13 марта, 15:10

Овечкин: «Вашингтон» все еще борется за плей-офф НХЛ. Я делаю все возможное»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о шансах клуба выйти в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

«Мы все еще в игре, мы все еще боремся. Я стараюсь сделать все возможное. Если я забью — хорошо, но сейчас самое главное — это борьба за плей-офф, и мы надеемся там оказаться», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Спенсера Карбери 69 набранных очков в 63 матчах.

14 марта «столичные» на выезде сыграют против «Эдмонтона». Начало — в 05.00 (мск).

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач в 60 матчах.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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