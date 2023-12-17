Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас в матче с «Нэшвиллом» (1:3), который стал для него 675-м за карьеру в НХЛ.

По этому показателю россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, который завершил карьеру, и теперь делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю лиги.

38-летний Овечкин сегодня, 17 декабря, провел 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в лиге. У него 827 голов и 675 результативных передач при показателе полезности «+63». Игинла сделал 675 передач за 1554 матча.