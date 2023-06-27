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Сегодня, 22:50

Овечкин стал вторым в рейтинге доверия среди российских подростков

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков (14-18 лет) в России по данным опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Весной 2023 года 37-летний хоккеист занимал третье место, а зимой 2022 года был на 30-й строчке.

Лидером рейтинга стал музыкант Егор Крид. Третье место у актера Александра Петрова. В топ-7 также певица Клава Кока, блогер Анастасия Ивлеева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и певица и телеведущая Ольга Бузова.

Ежеквартальное измерение проводится на базе Romir Scan Panel. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

Источник: Ромир
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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