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Сегодня, 22:38

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Торопченко и Такеру, Саморуков станет неограниченно свободным агентов

Руслан Минаев
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«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение форвардам Алексею Торопченко, Хью Макгингу и защитнику Тайлеру Такеру, сообщает CapFriendly.

При этом «Блюз» решили отказался от продолжения сотрудничества с защитниками Дмитрием Саморуковым, Брэдли Лайлом и форвардом Логаном Брауном. Они станут неограниченно свободными агентами.

24-летний Саморуков в прошлом сезоне провел в АХЛ за «Спрингфилд Тандербердс» 69 матчей и набрал 20 (4+16) очков.

На счету 23-летнего Торопченко 69 игр и 19 (10+9) очков в «регулярке» НХЛ.

Алексей Торопченко
Дмитрий Саморуков
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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