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Сегодня, 08:35

Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:4 Б).

Благодаря этому россиянин поднялся на четвертое место по голам в домашних играх в истории НХЛ. Овечкин забросил 402 шайбы в играх на своей площадке, он опередил по этому показателю Майка Гартнера (401).

Рекорд по голам в домашних матчах в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (492), второе место занимает Горди Хоу (449), на третьей строчке — Яромир Ягр (411).

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 817-го гола Александра

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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