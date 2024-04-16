Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин преодолел отметку в 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ.

16 апреля «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:0) в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний россиянин набрал 2 очка, отличившись одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

В активе Панарина 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он стал четвертым российским игроком, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ. Ранее этого добивались Сергей Федоров (120), Александр Могильный (127) и Никита Кучеров (128 и 142 в текущем сезоне).

Ранее сообщалось, что Панарин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне-2023/24.