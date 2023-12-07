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Бучневич: «Обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» — лучшее, что со мной могло произойти»

Бучневич вспомнил, как отреагировал на обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как отреагировал на обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс», первого его клуба в НХЛ, в «Сент-Луис».

— Насколько сложно было менять Нью-Йорк на Сент-Луис — и как клуб, и как город?

— Вообще не сложно.

— Даже так? Ведь вам пришлось переезжать из столицы мира в самый центр Америки.

— Я примерно знал, что меня будут менять. И, наверное, это лучшее, что могло со мной произойти. Рад, что оказался в «Сент-Луисе», карьера пошла вверх. Больше стал играть, больше доверия. В Нью-Йорке все равно был на вторых ролях, большинство практически никогда не играл.

Ребята сразу помогли с адаптацией, и хорошо, что тогда в команде играло много русских — Володя Тарасенко, Ваня Барбашев всегда были рядом при любых вопросах. Таким же был я сам, когда в Нью-Йорк приехали Шестера, Панара (Игорь Шестеркин, Артемий Панарин. — Прим. И.Р.). Это важно, когда ты можешь поговорить на родном языке.

— Для вас сейчас принципиальны матчи, когда вы играете с «Рейнджерс»?

— Да. Настраиваюсь по-особому? Да. Хочу выиграть? Да. Хочу, чтобы русские ребята не забили? Да. Хочу забить Шестере? Да. Это нормально. Так же, как и они не хотят, чтобы я что-то сделал.

— Эта принципиальность и из-за обмена — тем более что клуб с Бродвея поменял вас на ролевика и выбор во втором раунде, по сути, невысоко оценил? Осталась обида на руководство?

— Нет, не из-за обмена, а из-за того, что было после него. Там была другая ситуация, не буду о ней говорить. Есть легкое непонимание, почему они так сделали. Но никаких обид, это бизнес. А обыграть их хочется потому, что у меня там по-прежнему играет много друзей. И вообще приятно победить свой бывший клуб.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича
Павел Бучневич
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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