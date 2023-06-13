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Сегодня, 20:06

Питер Лавиолетт стал новым главным тренером «Рейнджерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Питер Лавиолетт.
Фото USA Today Sports
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Питер Лавиолетт назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.

Срок контракта с 58-летним специалистом не уточняется.

«Мы рады, что Питер будет новым главным тренером нашей команды. У Лавиолетта очень богатый опыт работы в НХЛ, он добивался успеха со многими клубами. Мы заинтригованы тем, что ждет «Рейнджерс» в будущем», — приводит пресс-служба «Рейнджерс» слова генерального менеджера команды Криса Друри.

Предыдущей командой Лавиолетта был «Вашингтон». Американец работал в клубе с сентября 2020 года по апрель 2023 года.

«Рейнджерс» стали шестой командой Лавиолетта в НХЛ. До этого он возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Вашингтон».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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