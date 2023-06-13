Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:30

Ткачак пропустил тренировку «Флориды» перед пятым матчем с «Вегасом», его участие в игре под вопросом

Иван Торопцев
Корреспондент
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак пропустил тренировку команды перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса», сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний форвард получил травму в четвертом матче серии и пропустил большую часть третьего периода встречи.

«Обновление по статусу Ткачака будет перед игрой. Уже два месяца у нас опциональный подход к расписанию участвующих в тренировках, но все самое главное вы узнаете уже в день матча», — приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера «Флориды» Пола Мориса.

«Вегас» ведет в серии против «Флориды» со счетом 3-1. Пятый матч серии состоится в ночь на 14 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

Мэттью Ткачак
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
1
Обсудить
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Брал Кубок с Овечкиным, а теперь ведет «Вегас» к чемпионству за смешные деньги
Барбашев в шаге от статуса двукратного обладателя Кубка Стэнли. Получи 1000 рублей и поддержи нападающего «Вегаса»
Каменский: «У «Вегаса» есть прекрасный шанс завершить финал Кубка Стэнли дома»
«Флориду» в финале Кубка Стэнли спасет только чудо. Имя ему — Сергей Бобровский
Коньков считает, что «Вегас» одержит победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой»
Драка на фоне падающих крыс. Настоящая вакханалия в финале Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Питер Лавиолетт стал новым главным тренером «Рейнджерс»

Денисенко может сыграть за «Флориду» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»