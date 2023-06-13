Ткачак пропустил тренировку «Флориды» перед пятым матчем с «Вегасом», его участие в игре под вопросом

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак пропустил тренировку команды перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса», сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний форвард получил травму в четвертом матче серии и пропустил большую часть третьего периода встречи.

«Обновление по статусу Ткачака будет перед игрой. Уже два месяца у нас опциональный подход к расписанию участвующих в тренировках, но все самое главное вы узнаете уже в день матча», — приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера «Флориды» Пола Мориса.

«Вегас» ведет в серии против «Флориды» со счетом 3-1. Пятый матч серии состоится в ночь на 14 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.