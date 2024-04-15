В ночь на 16 апреля «Питтсбург» дома примет «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Питтсбург» — «Нэшвилл» пройдет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Следите за ключевыми событиями поединка НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл» с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» идут на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками после 80 матчей. «Предаторз» — шестые с 99 баллами на Западе после 81 игры.

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