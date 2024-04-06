«Питтсбург» и «Тампа» сыграют в матче НХЛ 6 апреля

«Питтсбург» и «Тампа-Бэй» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» в прямом эфире и бесплатно пройдет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Приводим варианты для просмотра — первый / второй / третий.

Следите за ключевыми моментами противостояния «Пингвинз» и «Лайтнинг» в матч-центре «СЭ».

«Тампа-Бэй» с 93 набранными очками идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 76 матчей. «Питтсбург» — 11-й с 81 баллом после 76 игр.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету 30-летнего хоккеиста за 75 сыгранных матчей в регулярке 133 (43+90) набранных очка.

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