«Коламбус» выпустил матрешек с изображением российских игроков

Сегодня, 16:54
«Коламбус» выпустил коллекцию матрешек с изображением четверых российских игроков, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
На матрешках изображены нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов. Отмечается, что сувениры получат первые 10 000 болельщиков на благотворительном вечере перед матчем команды с «Филадельфией», который пройдет в ночь на 7 апреля.
«Коламбус» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 62 очка в 76 матчах.