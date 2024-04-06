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Сегодня, 16:54

«Коламбус» выпустил матрешек с изображением российских игроков

Алина Савинова
Матрешки с изображением российских игроков.
Фото ХК «Коламбус»
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«Коламбус» выпустил коллекцию матрешек с изображением четверых российских игроков, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

На матрешках изображены нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов. Отмечается, что сувениры получат первые 10 000 болельщиков на благотворительном вечере перед матчем команды с «Филадельфией», который пройдет в ночь на 7 апреля.

«Коламбус» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 62 очка в 76 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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