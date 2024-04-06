«Питтсбург» победил «Тампу», Кучеров и Малкин набрали по 3 очка

«Питтсбург» дома победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал нападающий Евгений Малкин, на счету которого 59 (23+36) очков в 76 матчах сезона. Форвард хозяев Сидни Кросби отметился одной забитой шайбов. На счету 36-летнего канадца 85 (40+45) очков в 77 матчах.

У «Лайтнинг» три голевые передачи сделал форвард Никита Кучеров. 30-летний россиянин в этом сезоне набрал 136 (43+93) очков в 76 играх.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 23 сейва.

В ходе встречи серьезно пострадал арбитр Стив Козари, столкнувшись с защитником «Лайтнинг» Хэйдном Флери.

«Питтсбург» (83 очка) одержал 4-ю победу подряд и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (83) опустилась на 9-е место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям.

«Тампа» с 93 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

Голы: Кросби — 40 (Раст, Карлссон), 4:20 — 1:0. Малкин — 24 (Карлссон, Бантинг), 26:06 — 2:0. Стэмкос — 35 (бол., Хедман, Кучеров), 32:15 — 2:1. Летанг — 9, 34:39 — 3:1. Малкин — 25 (Бантинг), 36:57 — 4:1. Пол — 23 (Эйссимонт, Чаффи), 40:25 — 4:2. Дюклер — 22 (Кучеров, Хедман), 47:23 — 4:3. Стэмкос — 36 (бол., Хедман, Кучеров), 50:45 — 4:4. Бантинг — 18 (Малкин, Карлссон), 54:32 — 5:4.

Вратари: Неделькович — Василевский (57:37).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (14+10+4) — 36 (6+16+14).

Наши: Малкин (18.09/5/+2) — Кучеров (24.02/4/0).

6 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.