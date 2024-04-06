Арбитра матча «Питтсбург» — «Тампа» увезли на носилках после столкновения с хоккеистом

Арбитр матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Тампа» Стив Козари серьезно пострадал после столкновения с защитником «Лайтнинг» Хэйдном Флери.

Хоккеист и судья столкнулись в центре площадки. По словам репортера у льда, Козари на несколько мгновений потерял сознание. Ему была оказана первая помощь, после чего арбитра унесли с площадки на носилках.

На данный момент в матче идет третий период. Счет в игре 4:3 в пользу «Питтсбурга». За «Пингвинз» дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин.