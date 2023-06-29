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Сегодня, 12:18

Плющев заявил, что «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты Драфта НХЛ-2023.

«Филадельфия» — неплохой вариант для старта в НХЛ. Это команда, которая соответствует внутреннему менталитету Матвея. СКА активно работает на трансферном рынке. После не очень удачного выступления в минувшем сезоне армейцы хотят реабилитироваться и приглашают опытных и авторитетных игроков, уже проявивших себя в КХЛ. У Мичкова могут возникнуть сложности с тем, чтобы найти себя в этом составе. Есть ли вероятность, что Мичков вновь уйдет в аренду? Для него это будет лучший вариант. Он будет иметь достаточно игрового времени, сможет ярче себя проявить и больше импровизировать на площадке. В любом случае этот вопрос на рассмотрении тренерского штаба СКА и самого Мичкова. В минувшем сезоне Мичков неплохо проявил себя, выступая за «Сочи» на правах аренды? Он пришел в команду, которая никогда не ставила больших задач и вряд ли будет ставить. Мичкову там было комфортно. Он получал много игрового времени, часто выходил на лед при игре в неравных составах. Тренерский штаб «Сочи» ему доверял, и он это доверие оправдал", — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».

18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/plyushchev-zayavil-chto-filadelfiya-podkhodit-michkovu-po-mentalitetu-
НХЛ
Владимир Плющев
Матвей Мичков
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