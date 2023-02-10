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Сегодня, 13:47

Крылов: «Мне написали, что на новой арене «Авангарда» сумасшедшая атмосфера, НХЛ отдыхает»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов отметил качество новой арены омского клуба.

«Мне написали, что на новой арене «Авангарда» сумасшедшая атмосфера, НХЛ отдыхает. Понимаем, что в ближайшее время она не выйдет на самоокупаемость.

Мы не будем проводить Матч звезд КХЛ в Омске для пиара. Проведем такой матч, если будет коммерческий интерес», — сказал Крылов.

Новая хоккейная арена в Омске была построена в 2022 году. Она возведена на месте «Арены Омск», которую снесли в 2019 из-за возможности разрушения.

Отметим, что новую арену не успел ввести в эксплуатацию к старту сезона-2022/23, поэтому первый месяц регулярного чемпионата омская команда проводила матчи только на выезде.

ХК Авангард
Александр Крылов
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