Крылов: «Мне написали, что на новой арене «Авангарда» сумасшедшая атмосфера, НХЛ отдыхает»

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов отметил качество новой арены омского клуба.

«Мне написали, что на новой арене «Авангарда» сумасшедшая атмосфера, НХЛ отдыхает. Понимаем, что в ближайшее время она не выйдет на самоокупаемость.

Мы не будем проводить Матч звезд КХЛ в Омске для пиара. Проведем такой матч, если будет коммерческий интерес», — сказал Крылов.

Новая хоккейная арена в Омске была построена в 2022 году. Она возведена на месте «Арены Омск», которую снесли в 2019 из-за возможности разрушения.

Отметим, что новую арену не успел ввести в эксплуатацию к старту сезона-2022/23, поэтому первый месяц регулярного чемпионата омская команда проводила матчи только на выезде.