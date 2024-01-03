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НХЛ

Сегодня, 06:13

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэпиталз» прервали четырехматчевую серию поражений.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Он реализовал большинство в конце первого периода.

На счету российского форварда «Пингвинз» Евгения Малкина одна результативная передача.

«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 40 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Голы: Уилсон — 11 (Сандин, Бир), 0:55 — 0:1. Маленстин — 4 (Дауд), 11:16 — 0:2. Фехервари — 2 (Строум, Лапьер), 13:02 — 0:3. Овечкин — 8 (бол., Сандин, Манта), 19:18 — 0:4. Ракелль — 3 (Карлссон, Жозеф), 19:56 — 1:4. Кросби — 21 (бол., Гюнцель, Малкин), 29:11 — 2:4. Гюнцель — 17 (Кросби, Ракелль), 38:54 — 3:4.

Вратари: Джерри (Неделькович, 13:02, 57:51 — 58:38, 58:41) — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (6+16+14) — 22 (11+8+3).

Наши: Малкин (22.02/6/-2) — Кузнецов (20.07/2/0), Овечкин (16.46/4/0).

3 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18190 зрителей.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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