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Сегодня, 19:39

Российский форвард Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий Артем Анисимов заключил пробное соглашение с клубом «Хартфорд Вулф Пэк», который выступает в АХЛ, сообщается на сайте команды.

«Хартфорд Вулф Пэк» является фарм-клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ.

Последней командой 35-летнего форварда был «Лихай Уэлли», который также выступает в АХЛ. В прошедшем сезоне россиянин набрал 38 (20+18) очков в 58 матчах за клуб.

Ранее Анисимов играл за ярославский «Локомотив», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву». В 2014 году он завоевал золото чемпионата мира в составе сборной России.

Артем Анисимов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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