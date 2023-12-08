Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Для 38-летнего россиянина это 673-я результативная передача в североамериканской лиге. Также на его счету 827 голов.

Он стал первым российским игроком с 1500 очками в НХЛ и 16-м в истории среди всех хоккеистов. Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей.

Лучшим бомбардиром в истории лиги является канадский форвард Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.