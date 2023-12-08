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Сегодня, 06:36

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Для 38-летнего россиянина это 673-я результативная передача в североамериканской лиге. Также на его счету 827 голов.

Он стал первым российским игроком с 1500 очками в НХЛ и 16-м в истории среди всех хоккеистов. Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей.

Лучшим бомбардиром в истории лиги является канадский форвард Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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