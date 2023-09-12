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Сегодня, 20:10

Российский хоккеист Самсонов попал в сотню легендарных игроков «Бостона» за всю историю клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бостон» опубликовал на сайте имена 100 самых легендарных игроков в истории клуба. Список «Исторические 100» был составлен независимыми журналистами и представителями СМИ, историками и членами хоккейного сообщества.

В список вошел бывший российский нападающий команды Сергей Самсонов. Он играл за «Бостон» с 1997 по 2006 год. В составе команды Самсонов становился обладателем Колдер Трофи как лучший новичок НХЛ-1997/98 и участником матча «Всех звезд» 2001 года. Россиянин провел в «Бостоне» 549 матчей и набрал 400 (173+227) очков.

В чисто легендарных игроков клуба также вошли Патрис Бержерон, Здено Хара, Фил Эспозито, Давид Крейчи, Джо Торнтон и другие. Из действующих хоккеистов в список вошли Милан Лучич, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.

«Бостон» — одна из команд «Оригинальной шестерки», наряду с «Детройтом», «Торонто», «Монреалем», «Нью-Йорком» и «Чикаго». Клуб является первой американской командой в НХЛ и второй выигравшей Кубок Стэнли. «Бостон» выигрывал турнир в 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 и 2011 годах.

Список «Исторические 100».
Источник: ХК Бостон
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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