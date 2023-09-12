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НХЛ

Сегодня, 18:47

«Колорадо» подписал однолетний контракт с Томашем Татаром

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Томашем Татаром. Соглашение рассчитано на один год, сумма — 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 32-летний хоккеист сыграл 82 матча за «Нью-Джерси» и набрал 48 (20+28) очков. В дальнейшем он принял участие во всех 12 играх плей-офф и отметился 1 голом.

Татар всего провел в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».

Источник: ХК Колорадо
Томаш Татар
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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