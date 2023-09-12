«Колорадо» подписал однолетний контракт с Томашем Татаром

«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Томашем Татаром. Соглашение рассчитано на один год, сумма — 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 32-летний хоккеист сыграл 82 матча за «Нью-Джерси» и набрал 48 (20+28) очков. В дальнейшем он принял участие во всех 12 играх плей-офф и отметился 1 голом.

Татар всего провел в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».