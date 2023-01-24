Российский вратарь «Торонто» Самсонов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 8-й минуте второго периода Самсонов и нападающий Вильям Нюландер помогли форварду Джону Таваресу реализовать большинство. Голкипер выбросил шайбу из своей зоны в центр площадки, где находился Нюландер, который вывел Тавареса один на один с вратарем «Айлендерс» Ильей Сорокиным.

Самсонов сделал вторую голевую передачу в НХЛ. В первый раз ему это удалось в сезоне-2020/21, тогда он выступал за «Вашингтон».