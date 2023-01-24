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Сегодня, 04:14

Участие Овечкина в матче с «Колорадо» остается под вопросом

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии нападающего Александра Овечкина, который пропустил последний матч команды против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

По словам специалиста, участие 37-летнего россиянина в следующей игре с «Колорадо» находится под вопросом.

«В понедельник Овечкин неплохо смотрелся на тренировке, но он все еще под вопросом. Было приятно видеть его на льду, он здорово двигался», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

В сезоне-2022/23 Овечкин набрал 52 (30 + 22) очка в 48 матчах за «Вашингтон». «Кэпиталз» сыграют против «Колорадо» 25 января, начало — в 5.00 (мск).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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