Сегодня, 12:45
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем повреждении в матче после заблокированного броска.
— Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.
— Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям. Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.
— Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?
— Да, правда, на этот раз на 2 см ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, все могло бы закончиться гораздо хуже.
— Но после первого броска вы вышли на лед, а после второго — нет. В чем разница?
— Дело не в опухоли, она быстро спала. Просто коньки упирались в больное место ,и было невероятно некомфортно. Вряд ли бы я смог играть в полную силу, да и вообще в какую-нибудь. Я не мог надеть конек.
— Когда вас привели в раздевалку, сделали укол?
— Нет, никаких уколов. Подождали, когда боль будет не такой сильной, отвели в рентген-кабинет, а он рядом с раздевалкой. Затем дали «ледовый» сапог, чтобы заморозить поврежденную часть. Со стадиона я уходил на костылях.
— Тяжело было ходить?
— Это была скорее предосторожность. Первый снимок ничего не показал, но на следующий день надо было снова прийти и проверить. Вдруг за ночь что-то обнаружится.