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Сегодня, 14:29

Самсонов думал, что придется завершить карьеру после аварии на квадроцикле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал об аварии на квадроцикле.

«В истории с квадроциклом не то что меня не взяли, я просто не мог поехать на плей-офф. Там была настолько серьезная травма, что вообще думал, что придется заканчивать с хоккеем. С ковидом вышла дурацкая история, которую слишком раздули. Мы не то что попались. Я реально не говорил никому о травме, выяснял, сколько займет восстановление, хотел успеть подготовиться к плей-офф. В клубе узнали о травме через 8-9 дней. В итоге «Вашингтон» очень мне помог, мы разобрались, в чем проблема. Травма оказалась намного серьезней, чем мы изначально думали», — приводит слова Самсонова Sport24.

В 2020 году в СМИ появилась информация, что Самсонов упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.

Источник: https://sport24.ru/article/hockey/2023-02-07-intervyu-rossiyskogo-vratarya-toronto-ili-samsonova-ukhod-iz-vashingtona-strashnaya-travma-kak-ne-propuskat-ot-ovechkina
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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