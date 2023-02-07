Самсонов думал, что придется завершить карьеру после аварии на квадроцикле

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал об аварии на квадроцикле.

«В истории с квадроциклом не то что меня не взяли, я просто не мог поехать на плей-офф. Там была настолько серьезная травма, что вообще думал, что придется заканчивать с хоккеем. С ковидом вышла дурацкая история, которую слишком раздули. Мы не то что попались. Я реально не говорил никому о травме, выяснял, сколько займет восстановление, хотел успеть подготовиться к плей-офф. В клубе узнали о травме через 8-9 дней. В итоге «Вашингтон» очень мне помог, мы разобрались, в чем проблема. Травма оказалась намного серьезней, чем мы изначально думали», — приводит слова Самсонова Sport24.

В 2020 году в СМИ появилась информация, что Самсонов упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.