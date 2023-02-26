«Чикаго» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», Ничушкин отметился голом

«Чикаго» в гостях победил «Сан-Хосе» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Шаркс» забивали Ник Бонино, Евгений Свечников и Эрик Карлссон. У «Блэкхокс» отметились Дэйв Гаст, Бретт Сини и Макс Доми.

Победный буллит реализовал Филипп Курашев.

Перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная тому, что «Шаркс» вывели из обращения 12-й номер экс-форварда Патрика Марло.

В этом сезоне «Сан-Хосе» с 48 очками занимает 14-е место на «Западе». «Чикаго» с 47 очками — на 15-й строчке.

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«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гаст — 1 (Блэкуэлл, Дикинсон), 2:14 — 0:1. Бонино — 10 (Макдональд, Штурм), 4:17 — 1:1. Сени — 1 (С. Джонс), 5:12 — 1:2. Свечников — 8 (Штурм, Власик), 10:52 — 2:2. Доми — 18 (Маккейб, Мразек), 40:16 — 2:3. Карлссон — 19 (Власик, Кутюр), 57:49 — 3:3.

Победный буллит: Курашев.

Вратари: Кяхкенен — Мразек.

Штраф: 13 — 7.

Броски: 48 (15+12+16+5) — 35 (9+13+7+6).

Наши: Барабанов (19.11/1/-1), Свечников (12.50/4/+1) — -.

26 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя