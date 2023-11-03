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НХЛ

Сегодня, 08:12

«Ванкувер» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Михеева и Кузьменко по голу

Сергей Разин
корреспондент
3 ноября. «Ванкувер» разгромил «Сан-Хосе».
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 10:1.

В составе «Кэнакс» 5 (1+4) очков набрал Куинн Хьюз, 3 (2+1) очка у Брока Босера, Илья Михеев и Андрей Кузьменко забросили по шайбе. Кузьменко после гола случайно ударил вратаря «Шаркс».

После этого матча «Ванкувер» с 15 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)

Голы: Босер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 2:23 — 0:1. Миллер — 6 (бол., Босер, Хьюз), 4:00 — 0:2. Хьюз — 4 (Гронек, Лафферти), 8:00 — 0:3. Босер — 8 (бол., Кузьменко, Миллер), 16:49 — 0:4. Михеев — 3 (Суси, Петтерссон), 21:03 — 0:5. Кузьменко — 3 (Петтерссон, Фридман), 28:47 — 0:6. Лафферти — 3 (Миллер, Хьюз), 32:35 — 0:7. Сутер — 1 (Хьюз), 37:26 — 0:8. Бовилье — 1 (бол., Суси, Гронек), 43:10 — 0:9. Бовилье — 2 (Гарлэнд), 51:58 — 0:10. Зеттерлунд — 3 (бол., Канин, Лабанк), 56:12 — 1:10.

Вратари: Кяхкенен (Блэквуд, 28:47) — Демко.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 30 (6+7+17) — 33 (15+10+8).

Наши: Охотюк (19.16/3/-2) — Кузьменко (13.48/3/+2), Михеев (11.54/3/+2).

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10719 зрителей.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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