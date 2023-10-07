Семь российских хоккеистов вошли в Топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Журналисты портала TSN опубликовали полный рейтинг из 50 лучших игроков НХЛ перед сезоном-2023/24.

Первое место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», а на второй строчке его одноклубник Леон Драйзайтль. Замкнул тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо».

Среди российских игроков выше всех в списке оказался российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, занявший 8-е место. Кирилл Капризов («Миннесота») — на 12-й позиции, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — на 19-й, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — на 20-й, Илья Сорокин («Айлендерс») — на 26-й, Артемий Панарин («Рейнджерс») — на 30-й.

Ранее стало известно, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 33-ю строчку.