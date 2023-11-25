«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис». Бучневич набрал 2 очка

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. При этом у него показатель полезности — «-1».

«Нэшвилл» набрал 18 очков и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 7-й строчке — 21 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)

Голы: Форсберг — 10 (Нюквист, Лозон), 6:57 — 0:1. Тренин — 3 (Сиссонс, Макдона), 7:25 — 0:2. Евангелиста — 2 (Шервуд, Каррье), 13:53 — 0:3. Бучневич — 7 (Сканделла, Томас), 16:32 — 1:3. Стэстни — 1 (Евангелиста, Шервуд), 22:45 — 1:4. О`Райлли — 10 (бол., Форсберг, Бэрри), 24:46 — 1:5. Евангелиста — 3 (Томасино, Каррье), 26:00 — 1:6. Томас — 8 (Бучневич, Саад), 30:17 — 2:6. Форсберг — 11 (Смит), 37:29 — 2:7. Нейберс — 5 (бол., Крюг, Кайру), 45:23 — 3:7. Шервуд — 5, 52:42 — 3:8.

Вратари: Хофер (Биннингтон, 22:45) — Ланкинен.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 39 (19+8+12) — 35 (14+13+8).

Наши: Александров (7.01/1/0), Бучневич (18.38/3/-1), Торопченко (14.04/5/-1) — Тренин (18.41/4/+2).

24 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.