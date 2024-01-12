«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс». Бучневич набрал 3 очка

«Сент-Луис» дома выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

В составе гостей голевой передачей отметился Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» идет на 10-й строчке в Западной конференции, набрав 43 очка. «Рейнджерс» занимают 3-е место в Восточной конференции — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Фокс — 5 (Гудроу, Линдгрен), 1:51 — 0:1. Кайру — 10 (Томас, Бучневич), 4:02 — 1:1. Кайру — 11 (бол., Бучневич, Томас), 7:30 — 2:1. Саад — 10 (бол., Шенн, Крюг), 29:26 — 3:1. Кайру — 12 (Ледди), 47:01 — 4:1. Трочек — 13 (бол., Крайдер, Панарин), 50:58 — 4:2. Бучневич — 13 (п.в., Сундквист, Парэйко), 59:42 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Шестеркин (58:57 — 59:42).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (8+7+5) — 43 (13+14+16).

Наши: Бучневич (20.16/2/+3), Торопченко (10.44/0/0) — Панарин (22.35/6/-2).

12 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.