Шестеркин о незабитом голе: «Я был зол на себя. Думал, что у меня есть шанс»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от незабитого гола в матче с «Флоридой».
«Я был зол на себя. Я думал, что у меня есть шанс. Забить на «Мэдисон Сквер Гарден» — это мечта для всех, не только для вратарей. Если это произойдет, я буду очень счастлив», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.
24 января в матче с «Флоридой» (6:2) Шестеркин бросил в пустые ворота, но шайба пролетела рядом со штангой. В прошлом сезоне 27-летний россиянин уже пробовал забить в пустые ворота.