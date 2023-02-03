Шестеркин о незабитом голе: «Я был зол на себя. Думал, что у меня есть шанс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от незабитого гола в матче с «Флоридой».

«Я был зол на себя. Я думал, что у меня есть шанс. Забить на «Мэдисон Сквер Гарден» — это мечта для всех, не только для вратарей. Если это произойдет, я буду очень счастлив», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

24 января в матче с «Флоридой» (6:2) Шестеркин бросил в пустые ворота, но шайба пролетела рядом со штангой. В прошлом сезоне 27-летний россиянин уже пробовал забить в пустые ворота.