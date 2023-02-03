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Сегодня, 07:42

Шестеркин о незабитом голе: «Я был зол на себя. Думал, что у меня есть шанс»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от незабитого гола в матче с «Флоридой».

«Я был зол на себя. Я думал, что у меня есть шанс. Забить на «Мэдисон Сквер Гарден» — это мечта для всех, не только для вратарей. Если это произойдет, я буду очень счастлив», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

24 января в матче с «Флоридой» (6:2) Шестеркин бросил в пустые ворота, но шайба пролетела рядом со штангой. В прошлом сезоне 27-летний россиянин уже пробовал забить в пустые ворота.

В последний раз в НХЛ шайбу среди вратарей забрасывал Пекка Ринне за «Нэшвилл» 9 января 2020 года. Евгений Набоков — автор единственного гола среди российских голкиперов. Он сделал это за «Сан-Хосе» 10 марта 2002 года.
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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