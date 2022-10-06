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НХЛ

Сегодня, 13:45

Шестеркин стал основным претендентом на «Везина Трофа» по версии сайта НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото ХК «Рейнджерс»

Официальный сайт НХЛ составил список лучших вратарей лиги и назвал потенциальных претендентов на получение «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Российский голкипер набрал 63 балла при 8 первых местах в голосовании.

Вторым стал россиянин Андрей Василевский из «Тампы» (44 балла, 2 первых места). Третье место занял финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, 2 первых места).

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Юусе Сарос
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