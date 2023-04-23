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Сегодня, 07:44

«Колорадо» победил «Сиэтл» и повел в серии, Георгиев сделал 26 сэйвов

Руслан Минаев
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«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 6:4.

В составе гостей отметились Джей Ти Компер, Натан Маккиннон (дубль), Кейл Макар и Микко Рантанен (дубль).

У хозяев забивали Джейден Шварц (дубль), Джейми Олексяк и Мэттью Бенирс.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 26 сэйвов.

«Колорадо» повел в серии со счетом 2:1. Следующая игра состоится 25 апреля.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Сиэтл» — «Колорадо» — 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

Голы: Шварц — 1 (Шульц, Веннберг), 6:08 — 1:0. Комфер — 1 (мен., Макар, Лехконен), 16:07 — 1:1. Маккиннон — 1 (Рантанен, Тэйвз), 19:15 — 1:2. Макар — 1 (Ньюхук), 24:33 — 1:3. Олексяк — 1 (Гурд, Бьоркстранд), 32:51 — 2:3. Бенайерс — 1 (Маккэн, Эберле), 33:10 — 3:3. Рантанен — 2 (Тэйвз), 43:01 — 3:4. Маккиннон — 2 (Байрам, Родригес), 44:29 — 3:5. Рантанен — 3 (п.в., Лехконен), 57:46 — 3:6. Шварц — 2 (бол., Шульц), 59:20 — 4:6.

Вратари: Грубауэр (56:30 — 57:46, 59:46) — Георгиев.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (11+8+11) — 34 (11+15+8).

Наши: — - -.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Колорадо»

23 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Александр Георгиев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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