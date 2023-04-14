«Вегас» обыграл «Сиэтл» и стал победителем Западной конференции

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Райли Смит, Алек Мартинес и Чендлер Стивенсон, у «Кракен» единственную шайбу забросил Джаден Шварц.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» со 111 очками стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Сиэтл» со 100 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Смит — 26, 9:56 — 0:1. Шварц — 21 (Веннберг, Гики), 16:20 — 1:1. Мартинес — 3 (мен., Барбашев, Айкел), 32:37 — 1:2. Стивенсон — 16 (п.в.), 59:22 — 1:3.

Вратари: Грубауэр (57:51 — 57:54, 58:04 — 59:22) — Броссуа (32:12 — 32:37).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (13+12+7) — 19 (5+9+5).

Наши: — - Барбашев (15.19/2/+2), Дорофеев (15.13/1/0).

14 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.