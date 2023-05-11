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Сегодня, 18:17

Силкин резко ответил тем, кому неинтересна игра Овечкина за футбольное «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за бело-голубых в футбольном матче.

«Как отношусь к тому, что Овечкин снова может сыграть за футбольное «Динамо»? Понятно, что это только шоу, а он — хоккеист. То, что он не теряет и помнит динамовские корни, это очень хорошо. Для болельщиков, может быть, это интересно, но я не следит за предыдущей его игрой за «Динамо». У нас можно все извратить, у нас так устроено, что обязательно найдется человек, который любое дело будет критиковать. Это шоу, люди приходят смотреть. Если кому-то неинтересно, то зачем говорить об этом плохо? Если не нравится, не ходите!» — приводит слова Силкина Legalbet.

В июне 2022 года 37-летний Овечкин сыграл в товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала» и забил гол.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-rezko-otvetil-tem-komu-neinteresna-igra/
Александр Овечкин
Сергей Силкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
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