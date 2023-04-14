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НХЛ

Сегодня, 10:29

Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Фото USA Today Sports
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Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первых двух матчей первого раунда плей-офф.

Восточная конференция:

«Бостон» — «Флорида»: 18 и 20 апреля;

«Торонто» — «Тампа»: 19 и 21 апреля;

«Каролина» — «Айлендерс»: 18 и 20 апреля;

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.

Западная конференция:

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: 18 и 20 апреля;

«Вегас» — «Виннипег»: 19 и 21 апреля;

«Колорадо» — «Миннесота"/"Сиэтл»: 19 и 21 апреля;

«Даллас» — «Миннесота"/"Сиэтл»: не определено.

Окончательное расписание будет опубликовано после заключительного матча «Колорадо» — «Нэшвилл».

НХЛ
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