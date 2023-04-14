Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Сегодня, 10:29
Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первых двух матчей первого раунда плей-офф.
Восточная конференция:
«Бостон» — «Флорида»: 18 и 20 апреля;
«Торонто» — «Тампа»: 19 и 21 апреля;
«Каролина» — «Айлендерс»: 18 и 20 апреля;
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.
Западная конференция:
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: 18 и 20 апреля;
«Вегас» — «Виннипег»: 19 и 21 апреля;
«Колорадо» — «Миннесота"/"Сиэтл»: 19 и 21 апреля;
«Даллас» — «Миннесота"/"Сиэтл»: не определено.
Окончательное расписание будет опубликовано после заключительного матча «Колорадо» — «Нэшвилл».