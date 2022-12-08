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Сегодня, 11:13

Строум об Овечкине: «Никто не вспомнит, сколько он забил в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Дилан Строум поделился впечатлениями от игры капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1). 37-летний россиянин забросил две шайбы в пустые ворота.

«Гол есть гол. Никто не спрашивает: «Как?», все спрашивают: «Сколько?» Когда вы посмотрите назад, не важно сколько у Овечкина будет голов, никто не вспомнит, сколько из них было в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него», — приводит слова Строума RMNB.

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Дилан Строум
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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