Строум об Овечкине: «Никто не вспомнит, сколько он забил в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него»

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум поделился впечатлениями от игры капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1). 37-летний россиянин забросил две шайбы в пустые ворота.

«Гол есть гол. Никто не спрашивает: «Как?», все спрашивают: «Сколько?» Когда вы посмотрите назад, не важно сколько у Овечкина будет голов, никто не вспомнит, сколько из них было в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него», — приводит слова Строума RMNB.

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).