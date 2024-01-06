Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:15

Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Вашингтон» дома проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников отличился в этой встрече заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Эта игра стала для форварда шестой подряд с 2+ очками. Он повторил рекорд лиги по продолжительности подобной серии.

Ранее такого результата добивались Майк Роджерс в сезоне-1978/79 и Кевин Динин в сезоне-1988/89.

«Каролина» вышла на четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.

Андрей Свечников
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
Артиллерия ВС РФ поразила свыше 100 объектов ВСУ за сутки
Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Вильфанд спрогнозировал потепление в Московском регионе в начале рабочей недели
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Нью-Джерси» — «Чикаго»: видеообзор матча