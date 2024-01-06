Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ

«Вашингтон» дома проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников отличился в этой встрече заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Эта игра стала для форварда шестой подряд с 2+ очками. Он повторил рекорд лиги по продолжительности подобной серии.

Ранее такого результата добивались Майк Роджерс в сезоне-1978/79 и Кевин Динин в сезоне-1988/89.

«Каролина» вышла на четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.