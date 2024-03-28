Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Бостон»

«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров в концовке встречи забросил одну шайбу в пустые ворота. Теперь у него 124 (42+82) очка в этом сезоне. Он возглавляет гонку бомбардиров.

Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по воротам и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на второй строчке — 99 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чаффи — 4 (Пол, Эйссимонт), 10:06 — 1:0. Хейнен — 15 (Заха), 17:11 — 1:1. Пойнт — 42 (Лиллеберг, Пербикс), 26:50 — 2:1. Кучеров — 42 (п.в., Хедман, Василевский), 59:33 — 3:1.

Вратари: Василевский — Ульмарк (59:09 — 59:33).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 31 (12+9+10) — 24 (10+7+7).

Наши: Кучеров (19.17/2/+1) — -.

28 марта. Тампа. Amalie Arena.