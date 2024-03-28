Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 марта, 05:18

Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров в концовке встречи забросил одну шайбу в пустые ворота. Теперь у него 124 (42+82) очка в этом сезоне. Он возглавляет гонку бомбардиров.

Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по воротам и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на второй строчке — 99 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чаффи — 4 (Пол, Эйссимонт), 10:06 — 1:0. Хейнен — 15 (Заха), 17:11 — 1:1. Пойнт — 42 (Лиллеберг, Пербикс), 26:50 — 2:1. Кучеров — 42 (п.в., Хедман, Василевский), 59:33 — 3:1.

Вратари: Василевский — Ульмарк (59:09 — 59:33).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 31 (12+9+10) — 24 (10+7+7).

Наши: Кучеров (19.17/2/+1) — -.

28 марта. Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
3
59
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Баффало» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ