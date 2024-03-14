«Тампа-Бэй» на своем льду «Амали-арены» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 марта. Поединок начнется в 02.00 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант.

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» располагаются на седьмой строчке с 74 баллами в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. Клуб из Нью-Йорка находится на третьем месте на Востоке с 90 очками после 65 встреч.

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