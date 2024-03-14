Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

14 марта, 22:45

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 15 марта начнется в 2.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа-Бэй» на своем льду «Амали-арены» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 марта. Поединок начнется в 02.00 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант.

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» располагаются на седьмой строчке с 74 баллами в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. Клуб из Нью-Йорка находится на третьем месте на Востоке с 90 очками после 65 встреч.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Миннесота» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире