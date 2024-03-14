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14 марта, 23:00

«Миннесота» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Миннесота» — «Анахайм» 15 марта начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» в ночь на 15 марта на домашней арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле примет «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатные видеотрансляции поединка «Миннесота» — «Анахайм» пройдут в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. В России официально не показывают НХЛ. Ключевые события встречи регулярного чемпионата будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Уайлд» с 71 баллом идет на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции после 66 матчей. «Дакс» находятся на 14-м месте на Западе с 49 очками после 65 встреч.

За «Миннесоту» играет российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний хоккеист набрал 73 (33+40) очка в 59 матчах при показателе полезности «+10».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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