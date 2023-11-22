«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Игра пройдет на арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США), и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официально в России НХЛ не показывают. Трансляцию противостояния «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» бесплатно в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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