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Сегодня, 19:30

«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео бесплатно)

«Тампа-Бэй» сыграет с «Виннипегом» в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Василевский (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Игра пройдет на арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США), и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официально в России НХЛ не показывают. Трансляцию противостояния «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» бесплатно в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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