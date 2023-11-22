Шесть россиян вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN

Портал TSN опубликовал рейтинг топ-50 лучших молодых игроков НХЛ.

Список составлен из игроков не старше 24 лет.

Лидером рейтинга стал Коннор Бедард из «Чикаго». Второе место занял Куинн Хьюз («Ванкувер»), а третье — Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

Лучшим среди россиян стал Андрей Свечников («Каролина»), занявший 12-е место. Кроме того, в список вошли Матвей Мичков («Филадельфия», 16-е место), Павел Минтюков («Анахайм», 34-е), Александр Никишин («Каролина», 39-е), Дмитрий Симашев («Аризона», 46-е) и Ярослав Аскаров («Нэшвилл», 47-е).

Ранее TSN составил топ-50 хоккеистов НХЛ, в который вошли семь российских игроков.