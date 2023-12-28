Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:42

«Тампа» дома проиграла «Флориде». Кучеров забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа-Бэй» на своем льду потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и продолжает лидировать в списке бомбардиров — 58 (24+34 ) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков.

«Тампа» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Экблад — 1 (Форслинг, Барков), 4:16 — 0:1. Райнхарт — 20 (Родригес, Барков), 21:24 — 0:2. Кучеров — 24 (Хедман, Пербикс), 40:29 — 1:2. Райнхарт — 21 (мен., Барков), 43:11 — 1:3. Эйссимонт — 6 (бол., Хагель, Раддиш), 43:31 — 2:3.

Вратари: Василевский (58:27 — 58:44) — Бобровский.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (9+10+10) — 30 (10+9+11).

Наши: Кучеров (19.31/6/0) — Куликов (13.26/1/+1).

28 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
1
Обсудить
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Рейнджерс» победили «Вашингтон». Панарин набрал 2 очка

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Коламбус»