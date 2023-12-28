«Тампа» дома проиграла «Флориде». Кучеров забросил одну шайбу

«Тампа-Бэй» на своем льду потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и продолжает лидировать в списке бомбардиров — 58 (24+34 ) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков.

«Тампа» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Экблад — 1 (Форслинг, Барков), 4:16 — 0:1. Райнхарт — 20 (Родригес, Барков), 21:24 — 0:2. Кучеров — 24 (Хедман, Пербикс), 40:29 — 1:2. Райнхарт — 21 (мен., Барков), 43:11 — 1:3. Эйссимонт — 6 (бол., Хагель, Раддиш), 43:31 — 2:3.

Вратари: Василевский (58:27 — 58:44) — Бобровский.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (9+10+10) — 30 (10+9+11).

Наши: Кучеров (19.31/6/0) — Куликов (13.26/1/+1).

28 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.