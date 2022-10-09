«Тампа» одержала одну победу в пяти предсезонных матчах НХЛ. Разница шайб — 9:19

«Тампа» в заключительном предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» — 5:2.

Для «Лайтнинг» эта победа стала единственной в пяти матчах предсезонки. Столько же побед только у «Филадельфии» и «Чикаго», «Монреаль» и «Аризона» проиграли все матчи. Разница заброшенных и пропущенных шайб «Тампы» — 9:19.

В прошлом сезоне «Тампа» дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо» со счетом 2-4.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 12 октября встретится на выезде с «Рейнджерс».