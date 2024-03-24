«Торонто» победил «Эдмонтон», Самсонов получил травму в конце матча

«Торонто» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев по два гола забили Понтус Хольмберг и Бобби Макмэнн, по одной шайбе у Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. У гостей отличились Кори Перри, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму за 3 минуты до конца третьего периода после гола Леона Драйзайтля. В попытке отразить бросок соперника Самсонов заработал повреждение и покинул лед. Вместо него на площадку вышел Мартин Джонс. Самсонов отбил 31 бросок, Джонс сделал 5 спасений.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 89 очками в 69 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке «Запада» с 88 очками в 67 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Голы: Макманн — 12 (Таварес, Лильегрен), 4:17 — 1:0. Нюландер — 39 (бол., Лильегрен), 18:14 — 2:0. Хольмберг — 5 (Доми, Мэттьюс), 28:02 — 3:0. Хольмберг — 6 (Макманн, Райлли), 31:04 — 4:0. Макманн — 13 (Нюландер, Таварес), 35:46 — 5:0. Хаймэн — 51 (бол., Макдэвид, Бушар), 44:59 — 5:1. Перри — 10 (бол., Кейн, Макдэвид), 48:32 — 5:2. Драйзайтль — 34 (Макдэвид, Бушар), 56:21 — 5:3. Мэттьюс — 58 (п.в.), 59:47 — 6:3.

Вратари: Самсонов (Джонс, 56:21) — Скиннер (Пикар, 40:00, 55:06 — 56:21, 56:42 — 59:47).

Штраф: 17 — 23.

Броски: 29 (10+13+6) — 39 (6+15+18).

24 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19342 зрителя.