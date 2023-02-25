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Сегодня, 05:45

«Торонто» в овертайме обыграл «Миннесоту». Самсонов сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
25 февраля. «Торонто» — «Миннесота» — 2:1 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Уайлд».

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Торонто» с 80 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 7-й строчке — 70 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Духайм — 7 (Годро), 12:10 — 0:1. Кампф — 6 (Нюландер, Джиордано), 16:07 — 1:1. Нюландер — 33, 61:05 — 2:1.

Вратари: Самсонов (59:58 — 60:00, 61:05) — Густавссон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (9+10+3+2) — 25 (6+12+7+0).

Наши: — - Капризов (21.07/2/-1).

25 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 18575 зрителей.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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