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Сегодня, 10:12

Дебур: «Самообладание «Далласа» было выдающимся весь матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал победу над «Колорадо» (4:1) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы знали, что в первом периоде соперник наносить множество бросков. Мы знали об их рекорде в домашних играх. Понимали, что в начале матча нам предстоит вытерпеть множество бросков по своим воротам. Наше самообладание на протяжении всей игры было выдающимся», — цитирует тренера ESPN.

В первом периоде «Эвеланш» нанесли 12 бросков по воротам соперника, «Старз» — 5.

«Даллас» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Денвере 14 мая.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Питер Дебур
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