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Сегодня, 09:34

Тренер «Тампы» Купер — о возвращении Сергачева: «Вы слышали, как его приветствовали? Это был волнующий момент»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер отреагировал на возвращение в состав команды российского защитника Михаила Сергачева.

«Вы слышали, как его приветствовали? Обычно вы слышите имена всех игроков, а здесь раздавались аплодисменты. Очередь дошла до Василевского, а рев все еще продолжался. Все ребята на нашей скамейке поднялись. Это был волнующий момент, он сказался на нашей игре в первом периоде», — приводит слова Купера журналист Джон Кренн.

25-летний россиянин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи. Для Сергачева это первый матч после перелома левой ноги, который он получил 8 февраля. В регулярном чемпионате защитник провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Михаил Сергачев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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